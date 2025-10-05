PSVITA VitaShell 2.11 Mod | Supporto Multilingue Completo e Nuove Feature

Gamesandconsoles.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se possiedi una PS Vita moddata, probabilmente hai sentito parlare di  VitaShell. Ma cos’è esattamente? E perché la nuova versione  2.11 modificata da theheroGAC  è una delle release più importanti degli ultimi anni, specialmente per gli utenti italiani e internazionali? Scopriamolo insieme. Cos’è VitaShell? Il “Esplora Risorse” della tua PS Vita. Pensa a VitaShell come al  File Manager per eccellenza  della PS Vita. Sviluppato originariamente dal genio di  TheFloW, questo strumento è fondamentale per chiunque abbia customizzato la propria console. È così essenziale che spesso viene installato automaticamente con gli exploit come HENkaku. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psvita - vitashell

[PSVITA] VitaShell 2.06: La Potente Alternativa al LiveArea della PS Vita Scopri Tutte le Funzioni

[PSVITA] VitaShell Fork by theheroGAC: Disponibile la Nuova Versione 2.08

[PSVITA] VitaShell v2.09: Il Fork di theheroGAC Porta Sicurezza e Funzionalità Potenziate

Cerca Video su questo argomento: Psvita Vitashell 211 Mod