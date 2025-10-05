PS4 yt_adskip_ps4 1.3 | un nuovo plugin che Blocca Pubblicità e Segmenti Sponsorizzati su YouTube per PS4

Sei stanco delle interruzioni pubblicitarie e dei segmenti sponsorizzati mentre guardi YouTube sulla tua PS4? La soluzione che aspettavi è finalmente qui! Un nuovo plugin per GoldHEN, YouTube Ad Block + SponsorBlock, trasforma radicalmente l’esperienza d’uso dell’app YouTube (Cobalt) sulla console Sony. Cos’è e Cosa Fa Questo plugin, sviluppato da earthonion, combina due funzionalità potentissime in un unico strumento: Skipping Automatico delle Pubblicità: Elimina automaticamente tutti gli annunci pubblicitari.. Integrazione SponsorBlock: Salta automaticamente i segmenti sponsorizzati, le intro, le outro, i promemoria per gli iscritti e molto altro, sfruttando il database collaborativo di SponsorBlock. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

