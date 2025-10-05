Prova a entrare a casa di una donna di nascosto | 50enne arrestato

Un uomo di 50 anni con precedenti di polizia è stato arrestato ieri sera nel quartiere Pianura con l’accusa di atti persecutori.Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla sala operativa che indicava la presenza di una donna vittima di stalking. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

