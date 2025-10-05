Prova a entrare a casa di una donna di nascosto | 50enne arrestato

Un uomo di 50 anni con precedenti di polizia è stato arrestato ieri sera nel quartiere Pianura con l’accusa di atti persecutori.Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla sala operativa che indicava la presenza di una donna vittima di stalking. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: prova - entrare

Assisi Summer Festival, prova a entrare senza biglietto: urla contro la sicurezza e insulta la Polizia

Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua: arrestato

Si dimentica le chiavi in casa e prova a entrare dalla finestra arrampicandosi: 50enne cade e finisce in ospedale

Vuoi entrare a #SSATI? Ecco cosa devi sapere . . . . . La selezione d’ingresso comprende: ? Test di cultura generale ? Prova su Microsoft Excel ? Prove scritte e orali con docenti inglesi ? Colloquio motivazionale ? Prove facoltative di francese - facebook.com Vai su Facebook

Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua: arrestato - Attende l'ex compagna sotto la sua abitazione, la insulta e poi l'aggredisce, provando infine ad entrare in casa: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che bloccano l'uomo e l'arrestano. Scrive ansa.it

Dimentica le chiavi e prova a entrare in casa dal balcone, donna precipita dal primo piano e muore - Questa la drammatica fine di una donna di trent'anni che nel tardo pomeriggio di domenica 8 giugno è precipitata dal primo piano della ... Da corriereadriatico.it