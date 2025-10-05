Pronti alla ricostruzione della Palestina Il governo risponde all’appello di Pizzaballa
FIRENZE "Siamo pronti a partecipare attivamente alla fase della ricostruzione dello Stato palestinese, ma anche della ricostruzione delle parti distrutte durante questa guerra: dovrebbe esserci presto in Egitto una conferenza che si occupa proprio di questo e noi porteremo il nostro contributo" Così il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ieri ha risposto – dal settimo Festival dell’economia civile a Firenze – alla richiesta avanzata venerdì dal patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa ospite, in video collegamento, del festival. Durante la terza giornata del festiva, Tajani è intervenuto sui temi bancari e sull’ipotesi di tassazione dei cosiddetti extraprofitti: dopo aver premesso che "non esiste base giuridica per l’extraprofitto e quindi non si capisce che cosa significa tassiamo gli extraprofitti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
