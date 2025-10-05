Pronti a fare il pieno di zucca ma ecco il solito dubbio | si possono mangiare i semi? Cosa bisogna sapere

Scopri se si possono mangiare i semi di zucca e quali benefici offrono per la salute. Ti spieghiamo tutto quello che devi sapere prima di gustarli, con consigli pratici su come prepararli al meglio. Con l’autunno alle porte torna la regina della tavola di stagione: la zucca. Polpa dolce, colore vivace, mille ricette dal risotto alle torte. Eppure, nel cestino degli scarti finisce spesso un tesoro sottovalutato: i semi. Si mangiano? Sì. E sono anche uno degli ingredienti più versatili e nutrienti che si possano tenere in dispensa. Recuperarli è facile, usarli in cucina ancora di più: ecco come orientarsi tra benefici, metodi di preparazione e idee pratiche. 🔗 Leggi su Notizie.com

