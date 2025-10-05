pronti 100mila euro per le pmi rozzanesi

Investiti 100mila euro per sostenere le micro e piccole imprese attive nei settori del commercio al dettaglio, della ristorazione, dell’artigianato di servizio e dei servizi alla persona. L’iniziativa si propone di accompagnare le realtà imprenditoriali locali in un percorso di crescita e trasformazione, promuovendo interventi volti all’ammodernamento degli spazi, all’adozione di tecnologie digitali, alla transizione ecologica e al miglioramento dell’esperienza del cliente. Obiettivo del bando è rafforzare la competitività del tessuto economico locale per affrontare le nuove sfide del mercato e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

