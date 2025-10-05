Siviglia-Barcellona è una gara dell’ottava giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La prima sconfitta della stagione è stata per mano dei campioni d’Europa in carica e del grande ex Luis Enrique. Il Barcellona ci ha rimesso le penne in Champions League e vuole dimenticare immediatamente il passo falso. Sul campo del Siviglia, quindi, una squadra all’assalto. (Lapresse) – Ilveggente.it Tutti dentro, tranne Lamine Yamal che sta male e che ritornerà forse dopo la sosta. Per il resto, Flick, sembra avere tutta l’intenzione di mandare in campo gli uomini migliori per prendersi tre punti e rimanere in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Siviglia-Barcellona: alla sosta da primi in classifica