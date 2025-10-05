Real Sociedad-Rayo Vallecano è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una settimana fa la Real Sociedad ha incassato la quarta sconfitta stagionale. A Barcellona era naturalmente complicato fare risultato ma i baschi sono comunque riusciti a mettere in difficoltà i campioni di Spagna, evitando una possibile goleada (2-1). La squadra di Sergio Francisco si era addirittura portata in vantaggio con l’ex terzino di Real Madrid e Fiorentina Odriozola, per poi farsi rimontare dai blaugrana a cavallo tra i due tempi, castigati prima Koundé e poi da Lewandowski. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano: una vittoria per uscire dai bassifondi