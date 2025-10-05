Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano | una vittoria per uscire dai bassifondi
Real Sociedad-Rayo Vallecano è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Una settimana fa la Real Sociedad ha incassato la quarta sconfitta stagionale. A Barcellona era naturalmente complicato fare risultato ma i baschi sono comunque riusciti a mettere in difficoltà i campioni di Spagna, evitando una possibile goleada (2-1). La squadra di Sergio Francisco si era addirittura portata in vantaggio con l’ex terzino di Real Madrid e Fiorentina Odriozola, per poi farsi rimontare dai blaugrana a cavallo tra i due tempi, castigati prima Koundé e poi da Lewandowski. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - real
Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi
Pronostico Valencia-Real Oviedo: fattore campo ancora decisivo
Pronostico Kairat Almaty-Real Madrid: la batosta nel derby non lascia strascichi
Al PalaDozza arriva il Real Madrid: il vostro pronostico? - facebook.com Vai su Facebook
Al PalaDozza arriva il Real Madrid: il vostro pronostico? - X Vai su X
Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano: una vittoria per uscire dai bassifondi - Rayo Vallecano è una partita dell'ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostico, streaming. Lo riporta ilveggente.it
Pronostico Real Sociedad-Rayo Vallecano 5 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Liga - Rayo Vallecano, in programma domenica 5 ottobre alle 18:30: analisi dello stato di forma delle squadre in lotta per risalire la classifica in una sfida ... Come scrive bottadiculo.it