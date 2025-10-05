Pronostico Porto-Benfica | l’over esce in questo caso

Porto-Benfica è una gara dell’ottava giornata della Liga portoghese e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Mourinho torna nello stadio dove ha vinto tutto. Anche la Champions League. Ma adesso l’eroe è italiano e si chiama Farioli. Porto-Benfica non è mai una partita come le altre, e figuriamoci domenica sera, visto che lo Special One è tornato alle origini, dove aveva iniziato la sua carriera. (Lapresse) – Ilveggente.it Da un lato i padroni di casa hanno vinto tutti i match giocatori fino al momento e sono primi in classifica con 21 punti e soprattutto un solo gol subito; dall’altro gli ospiti già sono distanti quattro lunghezze, e quindi devono per forza vincere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

