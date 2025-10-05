Pronostico Lille-PSG | l’ultimo successo risale a quattro anni fa
Lille-PSG è una partita valida per la settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La settima giornata della Ligue 1 si conclude con quella che, da qualche anno a questa parte, è diventata una delle “classiche” del massimo campionato francese, la sfida tra Lille e PSG. I campioni di Francia e d’Europa sono reduci da una vittoria prestigiosissima a Barcellona in Champions League. Nonostante le assenze e i tanti giovani in campo, la corazzata di Luis Enrique ha battuto 2-1 i blaugrana (Mayulu e Gonçalo Ramos) centrando il secondo successo di fila nella manifestazione dopo il roboante 4-0 rifilato all’Atalanta all’esordio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
