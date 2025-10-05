Pronostico Juventus-Milan il ritorno del grande ex | finisce quasi sempre così

Juventus-Milan è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Massimiliano Allegri, per la prima volta dopo più di un decennio, torna all’Allianz Stadium da avversario. E lo fa pure da primo in classifica: il suo Milan nello scorso weekend è volato in vetta dopo essersi preso lo scalpo del Napoli di Antonio Conte, battuto 2-1 a San Siro. I rossoneri hanno raggiunto proprio i partenopei a quota 12 punti. Con loro pure la Roma di Gian Piero Gasperini. Pronostico Juventus-Milan: Allegri fa ritorno allo Stadium (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

