Pronostico Fiorentina-Roma gli attacchi piangono | è la più imprecisa d’Europa
Fiorentina-Roma è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta in Europa League con il Lille ha dimostrato che Gian Piero Gasperini ha ancora parecchio lavoro da fare. La sua Roma giovedì scorso ha giocato una brutta partita: tanti errori, tra cui i tre clamorosi dal dischetto (due di Dovbyk, uno di Soulé) che nel finale avrebbero potuto regalare il pareggio, ma soprattutto l’ennesima prestazione inconsistente da parte di un attacco che continua ad essere il punto debole dei giallorossi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - fiorentina
Pronostico Torino-Fiorentina: la reazione arriva ma dietro si balla troppo
Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è ancora a secco di vittorie
Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione
"La Fiorentina non andrà in Serie B". Ecco il video del pronostico - facebook.com Vai su Facebook
Grande fine settimana di calcio. E facciamoli due pronostici, no... (solitamente ne becco uno ogni tanto ahahah) Juve-Inter X2 Fiorentina-Napoli X Roma-Torino 1 Milan-Bologna 1 @SerieA - X Vai su X
Pronostico Fiorentina - Roma: sfida tra attacchi in difficoltà, il protagonista resta l'Under - Fiorentina – Roma è un match della sesta giornata di Serie A, con inizio alle 15 di domenica 5 ottobre allo stadio Franchi di Firenze ... Riporta assopoker.com
Pronostico Fiorentina-Roma 5 Ottobre 2025: Pioli in discussione - Roma, match della sesta giornata di Serie A in programma sabato 5 ottobre 2025 alle 15:00 al Franchi di Firenze: sfida tra una Fiorentina in difficoltà e una ... Come scrive bottadiculo.it