Fiorentina-Roma è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sconfitta in Europa League con il Lille ha dimostrato che Gian Piero Gasperini ha ancora parecchio lavoro da fare. La sua Roma giovedì scorso ha giocato una brutta partita: tanti errori, tra cui i tre clamorosi dal dischetto (due di Dovbyk, uno di Soulé) che nel finale avrebbero potuto regalare il pareggio, ma soprattutto l’ennesima prestazione inconsistente da parte di un attacco che continua ad essere il punto debole dei giallorossi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa