Pronostico Espanyol-Betis | biancoverdi nel fortino catalano

Ilveggente.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Espanyol-Betis è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Dopo sette giornate sia l’ Espanyol che il Betis frequentano le zone nobili della classifica della Liga. Ma se non è una novità per gli andalusi, costruiti per andare in Europa ed ormai abituati a stazionare fra le prime dieci, sorprende il momentaneo settimo posto del club di Barcellona, il cui obiettivo principale resta la salvezza. I catalani hanno perso soltanto una partita, contro il Real Madrid al “Bernabeu”, e sono imbattuti davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico espanyol betis biancoverdi nel fortino catalano

© Ilveggente.it - Pronostico Espanyol-Betis: biancoverdi nel fortino catalano

In questa notizia si parla di: pronostico - espanyol

Espanyol vs Atletico Madrid – preview, probabili formazioni e pronostico

Pronostico Espanyol-Atletico Madrid: non ci riescono da più di tre anni

Pronostico Espanyol-Maiorca: la striscia si ferma dopo 4 anni

pronostico espanyol betis biancoverdiPronostico Espanyol-Betis: biancoverdi nel fortino catalano - Betis è una partita dell'ottava giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Si legge su ilveggente.it

pronostico espanyol betis biancoverdiPronostico Espanyol-Betis 5 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Liga Spagnola - Real Betis sarà una sfida determinante per entrambe le squadre nella Liga EA Sports, domenica 5 ottobre 2025 alle 18:30: analisi dettagliata, quote e pronostico, con uno sguardo alle scommess ... Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Espanyol Betis Biancoverdi