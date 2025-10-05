Pronostico Brentford-Manchester City | tre punti sicuri per questo motivo
Brentford-Manchester City è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’avvio del Manchester City in Premier League non è stato dei migliori, tant’è che al momento la squadra di Guardiola si troverebbe addirittura fuori dal quarto posto, quello che permette di andare in Champions League. (Lapresse) – Ilveggente.it Ovvio che alla fine della stagione non sarà così, anche se i Citizens, evidentemente, farebbero meglio a cambiare marcia. Nell’immediatezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - brentford
Nottingham Forest vs Brentford: probabili formazioni, pronostico e ultime notizie
Pronostico Bournemouth-Brentford: c’è una chiara favorita per il passaggio del turno
Pronostico Brentford-Chelsea: vittoria alla portata anche senza la stella
Brentford-Manchester City (domenica 05 ottobre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/KO1rkAh #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Brentford-Manchester City 5 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Premier League - Manchester City si disputerà domenica 5 ottobre 2025 alle 17:30 al Gtech Community Stadium di Londra: scopri l'analisi, le quote e le migliori scommesse per questa attesissima sfida di Premi ... Segnala bottadiculo.it
Brentford-Manchester City: pronostico netto a favore dei Citizens - Manchester City favorito per la trasferta di Londra: Haaland a caccia di altri gol contro il Brentford il 5 ottobre ... Si legge su it.blastingnews.com