Premier League, scendono in campo quelle squadre che in settimana sono state impegnate nelle coppe europee. Tante le sfide incrociate. Tre vittorie di fila per uscire dalla crisi. L’ Aston Villa di Unai Emery sembra aver voltato pagina dopo un inizio da incubo, che aveva pure fatto vacillare la posizione dell’allenatore basco. Una volta sbloccatisi battendo il Bologna nella prima giornata di Europa League, i Villans non si sono più fermati. Primo successo in campionato (3-1 ai danni del Fulham) e secondo consecutivo in coppa, con l’affermazione in casa dell’ostico Feyenoord, squadra mai semplice da affrontare al De Kuip, davanti al suo pubblico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Premier League 5 ottobre ore 15:00: il doppio impegno non incide