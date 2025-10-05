Promozione Il Forte dei Marmi va ai Giardinetti È out Zambarda in dubbio Tedeschi
In Promozione, dopo l’anticipo di ieri a Pietrasanta, il big-match domenicale è ai Giardinetti di Lamporecchio con Lampo Meridien-Forte dei Marmi. Nella 4ª giornata infatti il calendario ha messo subito di fronte contemporaneamente quattro delle principali contendenti al titolo per salire in Eccellenza. Oggi alle 15.30 gli squali versiliesi non voglioni farsi andare di traverso i brigidini. La sfida sarà tostissima. Nella Lampo spiccano Di Vito e Matteo Fedi. E sarà anche grande “sfida nella sfida“ tra due dei migliori portieri del torneo, con Lampignano da una parte e Barsottini dall’altra. A dirigere il sentito incontro ci sarà l’arbitro Nicolò Andrea Briganti della sezione di Carrara, coadiuvato dagli assistenti di linea Alessandro La Veneziana di Viareggio e Andrea Angeli di Carrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il ritorno di Coppa Italia Promozione allo stadio Paolo Poli si è giocato in condizioni meteo proibitive. Pioggia battente e vento forte hanno condizionato ogni azione, trasformando la sfida in una battaglia di agonismo più che di tecnica. Nonostante la vittoria di - facebook.com Vai su Facebook
Quarto turno di Promozione ricco di big match.
La quarta giornata del girone A di Promozione inizia oggi con l'anticipo (ore 15) fra Pietrasanta e Ponte Buggianese.