La ricetta della felicità su Rai 1, La notte nel cuore su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 5 ottobre 2025. La domenica del 5 ottobre sera si accende con un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Le fiction dominano la scena su Rai 1 con La ricetta della felicità, dove Marta e Giacomo scavano nel passato di Enrico tra segreti e vecchie fotografie, mentre su Canale 5 La notte nel cuore propone tre episodi intensi della soap turca, tra infarti, separazioni e rivelazioni familiari. Su Sky Cinema Collection torna Petra con Paola Cortellesi, protagonista di un nuovo caso avvolto nel mistero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 5 ottobre 2025: intrattenimento e film