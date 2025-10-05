Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 5 Ottobre 2021. Mattina. 07:42 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv Mentre risolvono il mistero di un ospedale infestato da un mostro insetto, i ragazzi incontrano Kristen Schaal, loro compagna di giochi d'infanzia 08:30 - The Middle Frankie vuole facilitare la pace tra suo padre Tag e il fratello Dutch, che non si parlano da venticinque anni Quindi li invita a passare il weekend a casa sua 08:56 - The Middle Frankie e Mike vogliono passare una serata romantica Sue invece e' triste perche' non ha nessuno con cui andare al ballo e accetta di fare il turno serale da Spudsy's 09:28 - The Middle Per la festa della mamma, Frankie chiede a Mike di prenotare in una sala da te', ma il pomeriggio si trasformera' in un incubo VISIONE ADATTA A TUTTI 09:54 - THE BIG BANG THEORY Penny teme di aver rovinato tutto con i suoi amici; Sheldon prende il comando della squadra di paintball VISIONE ADATTA A TUTTI 10:25 - THE BIG BANG THEORY Penny viene coinvolta in un litigio e Leonard cerca di movimentare la sua relazione a distanza con Priya VISIONE ADATTA A TUTTI 10:49 - Due uomini e 12 Kate invia una email a Walden e i due vanno a cena: al ristorante, tuttavia, mangiano pesce avariato e passano la notte in bagno VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:15 - Due uomini e 12 Kate deve tornare urgentemente a San Francisco e Walden decide che quando tornera' le chiedera' di sposarlo VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:47 - Drive Up Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset XXL Approfondimento in diretta sul campionato di calcio di serie A a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset In studio Benedetta Radaelli e Serse Cosmi Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

