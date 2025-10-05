Profilattici gratis ai detenuti sospesa la direttrice del carcere

Era finita al centro di molte polemiche per la decisione di distribuire preservativi gratis ai detenuti per "motivi teraupetici". E ora rischia il posto. La direttrice del carcere di Torre del Gallo di Pavia Stefania Musso sarebbe stata sospesa dal servizio dopo la consegna dei 720 profilattici. 🔗 Leggi su Today.it

