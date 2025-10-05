Profilattici gratis ai detenuti sospesa la direttrice del carcere
Era finita al centro di molte polemiche per la decisione di distribuire preservativi gratis ai detenuti per "motivi teraupetici". E ora rischia il posto. La direttrice del carcere di Torre del Gallo di Pavia Stefania Musso sarebbe stata sospesa dal servizio dopo la consegna dei 720 profilattici. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: profilattici - gratis
Profilattici gratis ai detenuti "per motivi terapeutici", è polemica
Profilattici gratis ai detenuti nel carcere di Pavia: la direttrice Mussio parla di «scopi terapeutici», però viene sconfessata dal Dap e dai sindacati di polizia Beneduci (Osapp). di @FrancescoBonaz2 - X Vai su X
Nuovo appuntamento per la Screening Night promossa dal Tavolo permanente per il contrasto all'Aids con Comune di Ferrara e Ausl di Ferrara, per la somministrazione di test HIV e sifilide gratuiti ed anonimi, distribuzione di profilattici. Cgil Ferrara collabo - facebook.com Vai su Facebook
Pavia, profilattici in carcere: sospesa la direttrice - La direttrice del carcere di Torre del Gallo di Pavia, Stefania Musso, secondo quanto apprende LaPresse, è stata sospesa dal servizio dopo le polemiche ... Da msn.com