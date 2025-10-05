Processione silenziosa in città | Pace nelle guerre del mondo
Oggi il vescovo Giovanni Paccosi celebrerà l’inizio dell’ anno pastorale diocesano. Nell’occasione il vescovo scrive parole cariche di significato che invocano la pace. "Mentre l’ Europa e il Medio Oriente sono feriti sempre più gravemente dalla guerra e da violenze che affliggono la povera gente in un’ingiustizia intollerabile, anche il nostro “Inizio d’anno pastorale” assume un significato nuovo – si legge –: oggi, lasciando invariati gli orari (inizio alle 16 nel Santuario del Santissimo Crocifisso) cambia il programma del gesto". Dopo una breve introduzione, al Santuario "reciteremo insieme il santo rosario – come Papa Leone ha chiesto che facciamo ogni giorno del mese di ottobre – e poi usciremo in una processione silenziosa con la croce per chiedere a Dio la pace in Terra Santa e in Ucraina e in tutte le altre guerre, spesso dimenticate, del mondo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: processione - silenziosa
