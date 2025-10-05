Probabili formazioni Juve Milan, le ultime per stasera: Kalulu confermato esterno, David vince ancora il ballottaggio in attacco. Giorno di big match, giorno di scelte forti. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, Igor Tudor deve fare i conti con l’emergenza infortuni e, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto a schierare una Juve con diverse novità e conferme importanti. Le assenze pesantissime di Bremer e Thuram costringono il tecnico a ridisegnare la squadra, ma le idee sono chiare. Probabili formazioni Juve Milan: gli undici di Tudor e Allegri. La notizia più significativa è il ritorno in panchina di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor in vista della sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium