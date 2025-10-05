Pro Pal bandiere di Hamas e Hezbollah nel corteo di Roma

Fra i tanti manifestanti scesi in piazza per denunciare quanto accade a Gaza spuntano nuove bandiere di Hamas ed Hezbollah. I vessilli sarebbero stati individuati e fotografati durante un corteo tenutosi nella capitale, precisamente nei pressi della Fao. Motivo per cui chi di dovere avrebbe già avviato le ricerche per capire chi possa esserci dietro una propaganda che nulla ha a che vedere col pacifismo. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

