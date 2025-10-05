Va in scena oggi in piazza della Vittoria la trentottesima edizione del Palio di Lodi, sfida tra i rioni della città per la conquista dell’ambito “Baston de San Bassan”, il bastone del patrono della città. È il primo anno in cui la manifestazione si svolge senza il suo fondatore, Gigi Bisleri, scomparso a 82 anni a novembre dello scorso anno. "Il Palio di Lodi è l’unica sfida equestre in cui i cavalli non si azzoppano" amava sempre ricordare Bisleri. E infatti i cavalli con cui le varie squadre competono sono fatti di legno, montati su ruote e spinti a mano dagli atleti degli otto rioni cittadini sfidanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primo Palio senza il suo ideatore. Tutti contro il rione Revellino