Primavera Napoli-Roma 0-2 | sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini

Sei sconfitte consecutive. È un momento difficile per la Primavera del Napoli, che ha perso 0-2 contro la Roma questo pomeriggio allo stadio G. Piccolo di Cercola. Dei segnali ci sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

