Primavera Napoli-Roma 0-2 | sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini

Ilmattino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei sconfitte consecutive. È un momento difficile per la Primavera del Napoli, che ha perso 0-2 contro la Roma questo pomeriggio allo stadio G. Piccolo di Cercola. Dei segnali ci sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

primavera napoli roma 0 2 sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini

© Ilmattino.it - Primavera, Napoli-Roma 0-2: sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini

In questa notizia si parla di: primavera - napoli

Avellino, test contro il Napoli Primavera: si muove il mercato

Avellino in rodaggio, ma basta per piegare la Primavera del Napoli

Favilli chiude i conti: Avellino-Napoli Primavera 2-0

primavera napoli roma 0Primavera, Napoli ko: la Roma passa 2-0 al Piccolo - 2 in casa dalla Roma nella settima giornata del campionato. ilnapolionline.com scrive

primavera napoli roma 0Primavera, Napoli-Roma 0-2: sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini - È un momento difficile per la Primavera del Napoli, che ha perso 0- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primavera Napoli Roma 0