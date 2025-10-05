Prima la lite poi il dramma sfiorato a Fuorni | Smart sfonda l' ingresso ed entra in un ristorante ferita una donna
Attimi di terrore questo pomeriggio a Fuorni. Per ragioni da verificare, legate probabilmente a questioni personali, un uomo è balzato con l'auto, una Smart, all'interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.Sembrerebbe che l'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: prima - lite
Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?» e la bugia. La lite ignorata nel rapporto
Grotta Azzurra di Capri, lite fra i barcaioli davanti ai turisti. Borrelli: “Indagare su chi paga extra per entrare prima”
Violenza per soldi in strada Garibaldi: prima la lite, poi la minaccia con un'arma alla gola, infine il pestaggio con un coccio di vetro di bottiglia
ARRESTATO - Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata aggredita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto - facebook.com Vai su Facebook