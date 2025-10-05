Prima e Seconda categoria | la capolista Intercomunale Monsummano in trasferta contro l’Atletico Spedalino L’AM Aglianese cerca continuità a San Miniato

Oggi alle 15.30 inizia la terza giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria ed il programma si annuncia più che mai interessante. Iniziando dalla Prima girone B: al Nelli di Montemurlo, il Monsummano capolista di coach Panati sfiderà l’Atletico Spedalino di mister Ermini per continuare a correre. L’AM Aglianese di Mirco Matteoni, a quota 4 punti, è intenzionata a violare il campo del San Miniato per portarsi tra le prime. Analogamente, la Montagna Pistoiese di Zinanni giocherà a Castelfranco di Sotto contro la Stella Rossa puntando al bersaglio grosso per raddoppiare l’ammontare dei punti attualmente conquistati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

