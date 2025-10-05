Prima Categoria | nell’anticipo i ragazzi del patron Trio superano il Consandolo Copparo sorride con Granado Oggi la Portuense
Un assedio durato dal primo all’ultimo minuto da Copparo 2015 è spezzato solo nella ripresa dalla caparbietà degli uomini di mister Borsari, bravi a non mollare contro un arcigno e determinato Consandolo, vincendo 1-0. Ancora una volta protagonista del successo bomber Leonardo Granado, alla quinta rete consecutiva in campionato, sesta da inizio stagione. Un dominio che solo la bravura del portiere del ospite è riuscito a contenere. La pressione costante e continua del Copparo produce dopo dodici minuti il traversone basso da sinistra di Borges, ma davanti al portiere Granado non impatta la sfera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Il calciomercato di prima categoria. Tre colpi importanti per il Serricciolo: presi Giulianelli, Vatteroni e Verduci
Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo
Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»
1ª giornata – Prima Categoria Girone D Domenica 5 ottobre – ore 15:00 ? Club Olimpico Romano vs Fidene Viale di Tor di Quinto 57/B Si apre una nuova stagione per la nostra prima squadra: domenica inizia il cammino in campionato. Forza ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu - X Vai su X
Prima categoria. Scotti: "Orgoglioso dei ragazzi del Montecalvo» - Anche il campionato di Prima categoria ha concluso la stagione regolamentare, restano da giocare gli spareggi che hanno ancora tanto da assegnare. Si legge su ilrestodelcarlino.it