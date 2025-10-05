Prima Categoria | nell’anticipo i ragazzi del patron Trio superano il Consandolo Copparo sorride con Granado Oggi la Portuense

Un assedio durato dal primo all’ultimo minuto da Copparo 2015 è spezzato solo nella ripresa dalla caparbietà degli uomini di mister Borsari, bravi a non mollare contro un arcigno e determinato Consandolo, vincendo 1-0. Ancora una volta protagonista del successo bomber Leonardo Granado, alla quinta rete consecutiva in campionato, sesta da inizio stagione. Un dominio che solo la bravura del portiere del ospite è riuscito a contenere. La pressione costante e continua del Copparo produce dopo dodici minuti il traversone basso da sinistra di Borges, ma davanti al portiere Granado non impatta la sfera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

