Prima categoria Galluzzo-Novoli accende il terzo turno
Si gioca oggi la terza giornata di campionato, calcio d’inizio alle ore 15.30. Partita di cartello è il derby fiorentino fra Galluzzo-Novoli, due squadre che hanno iniziato bene la stagione e dispongono di forti e qualificati giocatori. Il Galluzzo ha nell’attacco la sua migliore, con Baccini e Di Tommaso gli arieti; il Novoli è formazione quadrata in ogni reparto. Atteso il pubblico delle grandi occasioni. Altra sfida di cartello è Reconquista-Porta Romana che si gioca a San Piero a Sieve. Girone C, il quadro completo delle partite odierne: Albacarraia-Gallianese, Audace Galluzzo-Novoli, Audace Legnaia-Quarrata, Barberino Mugello-Gambassi, Calenzano-Isolotto, Daytona-San Godenzo, Poggio a Caiano-Sporting Arno, Reconquista-Porta Romana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Il calciomercato di prima categoria. Tre colpi importanti per il Serricciolo: presi Giulianelli, Vatteroni e Verduci
Prima categoria, il Villa 2015 riparte con un nuovo nome e un nuovo stemma nel ricordo di Lorenzo Giangiacomo
Calcio In Prima Categoria doppio colpo di mercato per la Fivizzanese del ds Tornaboni. Riccò e Catola alla corte di Duchi: "Ambiente sereno e carico di valori»
1ª giornata – Prima Categoria Girone D Domenica 5 ottobre – ore 15:00 ? Club Olimpico Romano vs Fidene Viale di Tor di Quinto 57/B Si apre una nuova stagione per la nostra prima squadra: domenica inizia il cammino in campionato. Forza ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu - X Vai su X
Prima categoria - coppa toscana. Chianti Nord-Galluzzo, derby di qualità - In Coppa Toscana di Prima categoria la partita di cartello è l’atteso derby fra Chianti Nord- Lo riporta lanazione.it
PRIMA CATEGORIA. Super scontro tra Galluzzo e Barberino - Barberino Tavarnelle, due delle formazioni più... Si legge su lanazione.it