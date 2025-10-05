prima categoria galluzzo novoli accende il terzo turno

Si gioca oggi la terza giornata di campionato, calcio d’inizio alle ore 15.30. Partita di cartello è il derby fiorentino fra Galluzzo-Novoli, due squadre che hanno iniziato bene la stagione e dispongono di forti e qualificati giocatori. Il Galluzzo ha nell’attacco la sua migliore, con Baccini e Di Tommaso gli arieti; il Novoli è formazione quadrata in ogni reparto. Atteso il pubblico delle grandi occasioni. Altra sfida di cartello è Reconquista-Porta Romana che si gioca a San Piero a Sieve. Girone C, il quadro completo delle partite odierne: Albacarraia-Gallianese, Audace Galluzzo-Novoli, Audace Legnaia-Quarrata, Barberino Mugello-Gambassi, Calenzano-Isolotto, Daytona-San Godenzo, Poggio a Caiano-Sporting Arno, Reconquista-Porta Romana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

