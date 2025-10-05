In Prima categoria oggi alle 15.30 ci sono Mulazzo-Capezzano Pianore (arbitra Scardigli di Livorno) e Piazza al Serchio-Torrelaghese (Subhan di Pontedera). Nel Capezzano sarà assente Toma, causa risentimento muscolare. La formazione dovrebbe esser al 90% il solito 4-3-2-1. "Lavoriamo concentrati sul nostro cammino – dice mister Riccardo Coli – siamo pronti ad affrontare un’altra battaglia, su un campo storicamente sempre difficile". Nella Torrelaghese sempre assenti Baroni, Cappè, Pezzini, Vecoli e Ratti mentre rientra Martinelli dalla squalifica. Nel 4-3-1-2 gialloviola un ballottaggio per reparto: Ghilarducci-Zini, Barozzi-Carella, Petrucci-Sereni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria Capezzano e Tdl. Sfide toste con qualche assenza