Previsioni meteo per Avellino – Domenica 5 ottobre 2025

Ad Avellino, domenica 5 ottobre 2025, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge nel corso della giornata, in graduale attenuazione dalla sera con ampie schiarite. Sono previsti complessivamente 15 mm di pioggia.Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 19 °C. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

