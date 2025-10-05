Previsione Bitesize | Strasburg vs Angers – 05 10 25
Sito inglese: Concorrenza: Ligue 1 Mercato: Vincere Strasburgo Probabilità: 710 @ Betus Tornando la loro attenzione all’azione della Ligue 1 domenica pomeriggio, Strasburgo accoglierà Angers allo Stade de la Meinau. A partire dai padroni di casa, mentre alcuni intorno allo Stade de la Meinau potrebbero essere stati scioccati la scorsa estate dopo l’arrivo di Liam Rosenior, Strasbourg ha intrapreso un sensazionale aumento sotto l’ex boss della città dello scafo. Breaking una serie di dischi la scorsa stagione mentre prenotavano un famoso biglietto europeo, Le Racing trova l’umore nel loro campo in un massimo continuo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: previsione - bitesize
Previsione Bitesize: Guingamp vs Nancy – 03/10/25
Bitesize Previsione: Coventry City vs Luton Town – 12/08/25
Previsione Bitesize: Aldershot Town vs Eastleigh – 20/08/25