Preview ‘In Vino Civitas | via col vino’ tutto pronto per la nona edizione
Tempo di lettura: 4 minuti È tutto pronto per la nona edizione di In Vino Civitas: via col vino. Quello che può sembrare l’invito ad avviare la manifestazione organizzata dall’associazione Createam, in collaborazione con CNA, Camera di Commercio e con il patrocinio del Comune di Salerno, in realtà è la seconda grande novità che caratterizza l’edizione 2025. La prima innovazione è la location: sarà il Tempio di Pomona, prestigiosa sede della curia arcivescovile strutturato su su archi e colonne possenti, e a pochi passi dalla cattedrale di Salerno con cui condivide lo sguardo sul campanile, ad ospitare il Salone che si terrà il 18, 19, (orari 16-23) 20 ottobre ( 10-17). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
