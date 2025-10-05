Pretorio | ‘Lo storico e il mercante’ Mostra prorogata al 23 novembre

La mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini, realizzata a Palazzo Pretorio dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Datini è stata prorogata e resterà aperta fino al 23 novembre: un’occasione per visitare l’esposizione, curata da Angela Orlandi, che celebra il settantesimo anniversario della visita a Prato dei presidenti della Repubblica Luigi Einaudi e Giovanni Gronchi, per inaugurare l’esposizione internazionale dell’Archivio Datini organizzata da Federigo Melis in Palazzo Pretorio nel 1955. Non è solo un’esposizione museale, ma un vero e proprio viaggio nella storia della cultura economica, che unisce rigore scientifico e dettagli storici, approfondendo le radici delle pratiche commerciali moderne e la complessità delle relazioni tra mercati, religioni e popoli in epoche lontane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

