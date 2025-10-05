PresaDiretta 5 ottobre 2025 | La guerra totale temi e ospiti

PresaDiretta dedica la puntata Blackout (5 ottobre, 20:30, Rai 3) alla tragedia di Gaza. Un viaggio nella cruda. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - PresaDiretta 5 ottobre 2025: La guerra totale (temi e ospiti)

In questa notizia si parla di: presadiretta - ottobre

Dopo il 7 ottobre l’Italia ha fermato nuove licenze di esportazione di armi verso Israele, ma ha continuato a fornire quelle già autorizzate. Tra ottobre 2023 e marzo 2025 ha esportato armamenti per 8,2 milioni di cui solo il 22% è pubblico. #PresaDiretta DOM - X Vai su X

Due bambini rannicchiati nel letto del reparto pediatrico dell'ospedale di Gaza City: deboli, scheletrici, senza forze. Le dolorose immagini arrivano da Al Hassan Selmi, un giornalista palestinese che da mesi mostra a PresaDiretta la sua vita e la vita del suo - facebook.com Vai su Facebook

Le partite di oggi, domenica 5 ottobre 2025: Fiorentina-Roma, Juve-Milan e Italia U20 in primo piano - Elenco delle partite previste per oggi, domenica 5 ottobre 2025: in Serie A spazio anche a Udinese- Secondo calciomagazine.net

Serie A Femminile, ecco il calendario per la stagione 2025/26: si parte il 4 e il 5 ottobre - Le emozioni che la Nazionale ha saputo regalare all'Italia intera sono ancora negli occhi e nel cuore di tutti. Lo riporta tuttomercatoweb.com