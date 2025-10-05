Presa Diretta stasera la nuova puntata su Rai3 | le anticipazioni di domenica 5 ottobre 2025

Torna l’appuntamento in prima serata su Rai3 e RaiPlay con “ Presa Diretta “, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025. Presa Diretta 2025 stasera su Rai3: i temi di domenica 5 ottobre. Stasera, domenica 5 ottobre 2025 dalle ore 20.30 torna l’appuntamento con Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Al centro della puntata di stasera “ La guerra totale ” con le voci da Gaza e da Israele in una serata evento su Rai 3. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Presa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 5 ottobre 2025

