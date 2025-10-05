Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 5 ottobre 2025 su Rai 3
Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 5 ottobre 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 5 ottobre 2025 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Le testimonianze dall’interno di Gaza, grazie al racconto del giornalista palestinese Al Hassan Selmi. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: presa - diretta
'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil
'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil
I Negrita pubblicano tre nuove versioni acustiche in presa diretta
Puntata speciale interamente dedicata al conflitto in Medio Oriente. #PresaDiretta in una serata evento punta i riflettori su Gaza con ben 160 minuti di immagini, reportage e analisi. QUESTA SERA dalle 20:30 su #Rai3. - X Vai su X
Local Team. . Guerriglia urbana Roma: le immagini in presa diretta da molteplici telecamere di Local Team presenti in posto - facebook.com Vai su Facebook
Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 ottobre 2025, su Rai 3 - Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 5 ottobre 2025 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... Secondo tpi.it
Presa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 5 ottobre 2025 - 30 torna l'appuntamento con Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona. Lo riporta superguidatv.it