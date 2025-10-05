Prendersi cura delle piante fa bene alla nostra anima
Prendersi cura delle piante non è soltanto un passatempo o una passione che ci mette in sintonia con la natura: è un rito silenzioso che nutre l’anima, un dialogo intimo tra l’essere umano e il resto del mondo vivente. Ogni volta che innaffiamo una foglia assetata, che togliamo una parte secca o osserviamo un germoglio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
