Prendersi cura delle piante non è soltanto un passatempo o una passione che ci mette in sintonia con la natura: è un rito silenzioso che nutre l’anima, un dialogo intimo tra l’essere umano e il resto del mondo vivente. Ogni volta che innaffiamo una foglia assetata, che togliamo una parte secca o osserviamo un germoglio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Prendersi cura delle piante fa bene alla nostra anima