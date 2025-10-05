Premio Malaparte Bruno Guerri | Aramburu maestro anche nel racconto genere dimenticato in Italia
Capri, 5 ott. (Adnkronos) - "È un grande scrittore, come tutti i vincitori del Premio Malaparte. In questo caso abbiamo voluto premiare non soltanto il successo mondiale di Patria, ma anche la sua straordinaria capacità di scrivere racconti, un genere purtroppo trascurato in Italia più dagli editori che dai lettori". Così Giordano Bruno Guerri, giurato del Premio Malaparte, è intervenuto a Capri, al dibattito pubblico con Fernando Aramburu, vincitore dell'edizione 2025. Guerri ha denunciato la scarsa attenzione del mercato editoriale italiano per la forma breve: "Gli editori ripetono che i racconti non si vendono, ma non si vendono perché non vengono promossi né pubblicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Premio Malaparte allo spagnolo Fernando Aramburu
Capri celebra Aramburu con il Premio Malaparte, lo scrittore: "Letteratura antidoto alla brutalità"
Premio Malaparte, Fondazione Ferrarelle Ets: "Cultura è la vera difesa dell'isola di Capri"
Premio Malaparte, Bruno Guerri: "Aramburu maestro anche nel racconto, genere dimenticato in Italia"
Premio Malaparte, Guerri: "Aramburu è un maestro anche nel racconto"