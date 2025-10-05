Premio Letterario Città di Siena | Paolo e Francesca di Andrea Antonioli trionfa con il 1° posto assoluto

Il prestigioso Premio Letterario "Città di Siena" ha incoronato il volume "Paolo e Francesca" di Andrea Antonioli, uno scrittore cesenate edito da Pazzini Editore, come vincitore del 1° posto assoluto nella categoria saggistica. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 4 ottobre presso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it