Portare la meraviglia anche dove c’è solo guerra e distruzione. Lo fa dal 2015, Marco Rodari, alias Claun il Pimpa, clown e volontario italiano che porta il sorriso alle bambine e ai bambini nelle zone di guerra, come Gaza, Iraq, Siria e Ucraina, tramite l’associazione "Per Far Sorridere il Cielo" da lui fondata nel 2015. L’associazione, dal 2015 al 2024 ha raccolto 801.654 euro, donato 177.000 giorni di scuola e 11.500 libri e in questi mesi è riuscita a distribuire a Gaza da 2000 a 6000 di litri di acqua potabile, ogni giorno, grazie alla rete locale di pagliacci., con l’operazione “Gocce di pace”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premi Meraviglia consegnati da Claun Pimpa