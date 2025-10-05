Prelievo multiplo di organi a Fano reni trasportati all' ospedale di Verona

Un atto di profonda generosità ha permesso di regalare una speranza di vita a diversi pazienti, anche nella nostra città. All'ospedale Santa Croce di Fano, si è concluso con successo un prelievo multiplo di reni e fegato, reso possibile dalla decisione dei familiari di una donna di 79 anni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Morta in Rianimazione a Fano, la famiglia autorizza il prelievo degli organi: destinazione Verona e Padova - FANO Un prelievo multiplo di organi, nello specifico reni e fegato, si è concluso nella tarda mattinata odierna presso il blocco operatorio del Presidio Ospedaliero Santa Croce

Prelievo multiplo di organi all'ospedale Santa Croce di Fano - la nostra più sincera gratitudine e vicinanza ai familiari per la scelta di profonda generosità compiuta".

