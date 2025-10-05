Preghiera della sera 5 Ottobre 2025 | Sia fatta la Tua volontà

Lalucedimaria.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sia fatta la tua volontà”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 5 ottobre 2025 sia fatta la tua volont224

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 5 Ottobre 2025: “Sia fatta la Tua volontà”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 13 Luglio 2025: “Resta vicino a me, Signore”

Preghiera della sera del 14 Luglio 2025: “Ispirami pensieri di pace”

Preghiera della sera del 15 Luglio 2025: “Sii benedetto, Signore”

preghiera sera 5 ottobrePreghiera della sera 5 Ottobre 2025: “Sia fatta la Tua volontà” - Preghiera serale del 5 Ottobre 2025 “O Gesù, disteso sulla croce, Ti supplico, concedimi la grazia di ... Scrive lalucedimaria.it

preghiera sera 5 ottobrePreghiera del mattino del 5 Ottobre 2025: “Donami la Tua misericordia” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Segnala lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 5 Ottobre