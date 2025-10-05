Preghiera della sera 5 Ottobre 2025 | Sia fatta la Tua volontà
“Sia fatta la tua volontà”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
