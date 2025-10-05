Precipita dalla fontana e la statua gli cade addosso | Leon è morto a 19 anni

5 ott 2025

Tragedia sconvolgente quella avvenuta intorno alle 3 di notte di domenica 5 ottobre a Glorenza, in Val Venosta: un ragazzo di 19 anni, Leon Moser, originario di Tubre, è salito sulla fontana della piazza del municipio, cadendo poi rovinosamente a terra.Una caduta che, purtroppo, gli è costata la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Precipita dalla fontana e la statua gli cade addosso: Leon è morto a 19 anni

