Test assolutamente da non fallire oggi per il Prato, che alle 15 scende in campo allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi contro il fanalino di coda della graduatoria del girone E di Serie D. I biancazzurri devono cogliere l’occasione per centrare la prima vittoria in trasferta nel torneo e per dare continuità al successo ottenuto sette giorni fa contro il Follonica Gavorrano. "Ci aspetta una partita complicata, ma bisogna cominciare a mettere insieme una serie di vittorie per raggiungere una posizione di classifica adeguata - il commento del tecnico Simone Venturi - Di fronte avremo un avversario affamato di punti che solitamente prova a palleggiare e che ha qualità in alcuni elementi, come Gonzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato per la continuità: "Non bisogna sbagliare"