Prato per la continuità | Non bisogna sbagliare

Test assolutamente da non fallire oggi per il Prato, che alle 15 scende in campo allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi contro il fanalino di coda della graduatoria del girone E di Serie D. I biancazzurri devono cogliere l’occasione per centrare la prima vittoria in trasferta nel torneo e per dare continuità al successo ottenuto sette giorni fa contro il Follonica Gavorrano. "Ci aspetta una partita complicata, ma bisogna cominciare a mettere insieme una serie di vittorie per raggiungere una posizione di classifica adeguata - il commento del tecnico Simone Venturi - Di fronte avremo un avversario affamato di punti che solitamente prova a palleggiare e che ha qualità in alcuni elementi, come Gonzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
