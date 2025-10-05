Prosegue oggi e domani l’appuntamento a Palazzo Esposizioni con la Fiera. Dopo l’inaugurazione di venerdì pomeriggio e un buon riscontro di pubblico ieri, la 71esima edizione di Autunno Pavese, manifestazione eno-gastronomica organizzata dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, chiuderà i battenti alla mezzanotte di domani (apertura dalle 17), mentre oggi l’orario di apertura è dalle 11 alle 24 (il biglietto intero al costo di 5 euro è valido anche per il giorno successivo). Già chiuse le prenotazioni per ‘sold out’ sia per il “Pranzo imperiale“ di oggi (con menù rinascimentale per celebrare i 500 anni dalla Battaglia di Pavia), sia per le ultime due Serate (organizzate con Golosaria e Golosario) con gli chef (oggi Igles Corelli e domani Gianfranco Vissani, dopo l’apertura di venerdì con Sonia Peronaci e ieri Daniele Persegani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pranzo imperiale oggi all’Autunno Pavese