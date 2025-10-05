Posticipo Serie A Juventus-Milan 0-0

22.40 Finisce senza reti il big-match della sesta giornata tra Juventus e Milan. Ritmi non forsennati allo Stadium e le emozioni, così come le occasioni, latitano. Chance per David (che scivola sul più bello) e Gimenez (sinistro parato e colpo di testa a lato). Nella ripresa miracolo di Maignain su Gatti. In area Kelly atterra Gimenez: è rigore, ma Pulisic lo spedisce altissimo (53').Leao prima ci prova da metà campo, poi,da 2 passi, si divora un gol fatto. Tiraccio di Openda a lato.Ancora Leao, ma calcia male e Di Gregorio para. Regge lo 0-0. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

