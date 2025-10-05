poste chiuse a s lucia misericordia e pubblica corrono in soccorso

La chiusura dell’ufficio postale di Santa Lucia ha suscitato polemiche tra gli abitanti del Comune di Uzzano che solitamente sono abituati a svolgere le proprie pratiche, anche burocratiche, nella sede uzzanese di Poste. A tal proposito il sindaco Dino Cordio ha ufficializzato la disponibilità della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Uzzano che gratuitamente si rendono disponibili per trasportare chi non ha un mezzo proprio e vuole andare alle Poste. "Le persone che non hanno possibilità di spostarsi o hanno problemi di deambulazione – ha detto il primo cittadino – devono prenotare la richiesta entro la data del trasporto interessata chiamando il centralino della Misericordia 0572. 🔗 Leggi su Lanazione.it

