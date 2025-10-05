' Portici di Carta' diventa teatro degli scontri a fine corteo pro Pal e c' è chi dice no Librai in ritirata | Non siamo sereni

Anche ‘Portici di Carta’, l'evento che da oltre un decennio trasforma con cadenza annuale la città di Torino in una libreria a cielo aperto, ha dovuto fare i conti con i disordini, gli scontri ed episodi di violenza che si sono consumati a margine di mobilitazioni e cortei pro Palestina. È. 🔗 Leggi su Torinotoday.it