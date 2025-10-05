' Portici di Carta' diventa teatro degli scontri a fine corteo pro Pal e c' è chi dice no Librai in ritirata | Non siamo sereni
Anche ‘Portici di Carta’, l'evento che da oltre un decennio trasforma con cadenza annuale la città di Torino in una libreria a cielo aperto, ha dovuto fare i conti con i disordini, gli scontri ed episodi di violenza che si sono consumati a margine di mobilitazioni e cortei pro Palestina. È. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Portici di carta, torna la grande libreria all’aperto
'Portici di Carta', danni agli allestimenti durante le tensioni a fine corteo pro Pal. Ascom: "Questa non è la nostra Torino"
Portici di Carta diventa maggiorenne. Da 18 anni trasforma Torino in una libreria all'aperto - Coinvolti 65 librerie torinesi, 58 case editrici e 66 espositori di libri rari ... rainews.it scrive
La mappa dei libri di Torino si ridisegna: Portici di Carta lascia via Roma e cambia sede - Il diciottesimo compleanno di Portici di Carta porta con sé una grande novità: l'evento lascia la storica sede di via Roma e si sposta nel cuore del centro di Torino. Da torinotoday.it