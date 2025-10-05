Una manifestazione tranquilla, molto partecipata, un successo secondo gli organizzatori che qualcuno ha pensato bene di “sporcare“. Il giorno dopo la manifestazione per protestare contro l’assalto israeliano alla missione umanitaria della Flotilla Global Sumud, che ha portato in piazza migliaia di persone come non accadeva da tempo a Pavia, infatti, su un parapetto del ponte Coperto è comparsa una scritta: free Gaza, free Palestine (Gaza libera, Palestina libera). Subito si è scatenata la polemica. "Mi auguro che gli amministratori del Comune – ha commentato Daniele Spairani di Sursum corda, associazione di volontariato attiva nei settori sociale e culturale – collaborino per individuare gli idioti che hanno pensato bene di imbrattare il ponte Coperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte coperto imbrattato con scritte pro Palestina. La condanna è unanime