Ponte coperto imbrattato con scritte pro Palestina La condanna è unanime

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una manifestazione tranquilla, molto partecipata, un successo secondo gli organizzatori che qualcuno ha pensato bene di “sporcare“. Il giorno dopo la manifestazione per protestare contro l’assalto israeliano alla missione umanitaria della Flotilla Global Sumud, che ha portato in piazza migliaia di persone come non accadeva da tempo a Pavia, infatti, su un parapetto del ponte Coperto è comparsa una scritta: free Gaza, free Palestine (Gaza libera, Palestina libera). Subito si è scatenata la polemica. "Mi auguro che gli amministratori del Comune – ha commentato Daniele Spairani di Sursum corda, associazione di volontariato attiva nei settori sociale e culturale – collaborino per individuare gli idioti che hanno pensato bene di imbrattare il ponte Coperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ponte coperto imbrattato con scritte pro palestina la condanna 232 unanime

© Ilgiorno.it - Ponte coperto imbrattato con scritte pro Palestina. La condanna è unanime

In questa notizia si parla di: ponte - coperto

ponte coperto imbrattato scritteImbrattato il ponte Coperto con scritte pro Palestina - «Gaza libera, Palestina libera», queste le scritte che sono comparse sulle balaustre ponte Coperto di Pavia, che venerdì 3 ottobre è stato attraversato dai manifestanti scesi in piazza a sosteg ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive

ponte coperto imbrattato scritteScritte con spray vicino a una statua, polizia denuncia writer - In piazza Pertini ad Ancona, un 30enne writer con il volto coperto da un passamontagna è stato sorpreso a imbrattare un muro di scritte con bombolette spray. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Coperto Imbrattato Scritte