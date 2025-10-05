Ponsacco si ribalta con l' auto e finisce nel fosso | soccorso dai Vigili del fuoco
Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta nella notte di domenica 5 ottobre sulla via Volterrana, in località Camugliano nel Comune di Ponsacco, per un incidente stradale. Un'auto è finita fuori strada ribaltandosi nel fosso che costeggia la carreggiata. I Vigili del fuoco hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
